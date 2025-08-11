Хмелевски останется в «Салавате». Уфимцы расторгли контракт с Ливо (Артур Хайруллин)
Саша Хмелевски останется в «Салавате» вопреки слухам о его уходе.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Сегодня уфимский клуб расторг контракт с Джошем Ливо. Агент форварда сообщил, что будет добиваться компенсации: «В клубе ссылаются на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды».
Ранее появилась информация о том, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.
Зарплата Хмелевски составляет 80 млн рублей в год. В прошлом сезоне в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ нападающий набрал 57 (25+32) очков – третий результат в «Салавате». В 19 играх плей-офф на его счету 15 (8+7) баллов.
Ранее сообщалось об интересе «Авангарда» к Хмелевски.
