«Авангард» хочет выкупить Хмелевски у «Салавата». Уфимцы не потянут зарплату форварда в 80 млн рублей («СЭ»)
«Авангард» ведет переговоры с «Салаватом Юлаевым» о переходе Саши Хмелевски.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешней финансовой ситуации уфимский клуб не может позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков, в то время как зарплата Хмелевски в предстоящем сезоне составит 80 млн рублей.
По данным источника, ранее американским форвардом интересовался «Куньлунь», но из-за юридических нюансов китайский клуб пока не может регистрировать новичков и выдерживать конкуренцию с «Авангардом».
В прошлом сезоне в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Хмелевски набрал 57 (25+32) очков – третий результат в «Салавате». В 19 играх плей-офф на его счету 15 (8+7) баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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