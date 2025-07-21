«Авангард» хочет выкупить Хмелевски у «Салавата». Уфимцы не потянут зарплату форварда в 80 млн рублей («СЭ»)

«Авангард» ведет переговоры с «Салаватом Юлаевым» о переходе Саши Хмелевски.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в нынешней финансовой ситуации уфимский клуб не может позволить себе иметь в составе высокооплачиваемых игроков, в то время как зарплата Хмелевски в предстоящем сезоне составит 80 млн рублей.

По данным источника, ранее американским форвардом интересовался «Куньлунь », но из-за юридических нюансов китайский клуб пока не может регистрировать новичков и выдерживать конкуренцию с «Авангардом ».

В прошлом сезоне в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ Хмелевски набрал 57 (25+32) очков – третий результат в «Салавате ». В 19 играх плей-офф на его счету 15 (8+7) баллов.