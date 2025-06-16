Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Клубу нужно закрывать долги, накопленные за годы жизни не по средствам («Бизнес Online»)

Платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей.

Таким образом, ведомость клуба будет на уровне пола зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ, составляющем 475 миллионов рублей.

По данным «Спорт-Экспресса», в прошлом сезоне размер платежки составлял 723 млн.

Как пишет «Бизнес Online», уфимцы долго жили не по средствам, чтобы поддерживать статус топ-клуба. В следующем сезоне клубу предстоит закрыть часть долгов, появившихся в последние годы.

Они образовались на фоне высоких затрат (которые в том числе обеспечивались за счет кредитов) при сокращении выплат от главного спонсора – «Башнефти» (с 2016 года – части «Роснефти»).

В 2016 году сообщалось, что компания вложила в уфимский хоккей в целом 2,49 млрд рублей. Во время пандемии сумма была сокращена на 1 миллиард.

Из-за необходимости обслуживать долги по кредитам, в клубе в последнее время происходят задержки по выплатам игрокам, персоналу и контрагентам.

При этом ожидается, что в 2026 году долговая нагрузка станет меньше, что позволит клубу потратить больше денег на игроков.

Гендиректор «Салавата» о финансах: «Республика помогает закрыть долги. Если все пойдет по плану, то через год будем без них. Появится больше инструментов для усиления состава»