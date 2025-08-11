Зюзин о составе «Салавата»: «Нет глубины. Нужны оперативные решения. Если они не состоятся, Ливо и Хмелевски придется учить пословицу «без порток, но в шляпе»
Андрей Зюзин высказался о составе «Салавата Юлаева» на сезон-2025/26.
– В чем сейчас главная проблема «Салавата»?
– В прошлом сезоне был виден внутренний дисбаланс, но команда – надо отдать тренерам должное – выдала двести процентов, порадовала республику бронзой.
К сожалению, теперь с уходом большинства легионеров дисбаланс только усилился, у состава нет глубины. По сути, есть Хмелевски с Ливо – и есть прослойка молодежи плюс Панин. Пройти в такой усеченной расстановке второй подряд 68-матчевый марафон будет крайне сложно.
Поэтому и нужны оперативные, сильные решения. Если они не состоятся, Ливо и Хмелевски придется учить русскую пословицу «без порток, но в шляпе». Как и всей команде, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин.
