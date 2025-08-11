«Салават» сэкономил почти 30 млн рублей, аннулировав контракт с Ливо из-за того, что он не прибыл в расположение команды вовремя (Артур Хайруллин)

«Салават» сэкономил почти 30 млн рублей, аннулировав контракт с Джошем Ливо.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Аннулируя контракт с Ливо из-за того, что он не прибыл вовремя в расположение команды, «Салават Юлаев» экономит почти 30 миллионов рублей и вычеркивает 110 миллионов из-под потолка зарплат», – написал Хайруллин.

Ранее стало известно , что «Салават Юлаев» расторг контракт с Джошем Ливо без выплаты денежной компенсации. Зарплата 32-летнего игрока по 2-летнему контракту с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 миллионов рублей . Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.