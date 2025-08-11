  • Спортс
  • Каменский о потолке зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов. Чем больше наших ребят будет играть, тем больше российских звезд появится, как это происходит в хоккее»
7

Валерий Каменский высказался о возможном введении потолка зарплат в Мир РПЛ.

Новое финансовое правило могут ввести в российском футбольном чемпионате с лета 2026 года.

Напомним, потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей.

«В спортивном плане у нас растет интерес к чемпионату. Команды уравниваются, нет олигархов. От этого, конечно, выигрывают команды. Когда все клубы равные, не знаешь, кто кого обыграет.

Иностранцам, может быть, это будет вредить, но никак не нашим молодым ребятам, которые будут развиваться и стараться попадать в состав.

У нас много футбольных академий, которые должны воспитывать тех игроков, которые будут выступать на высоком уровне в РПЛ. Знаю, что много футбольных академий и полей открыли, все развивается.

Чем больше наших будет играть, тем более российских звезд у нас появится, как это происходит в хоккее», – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
