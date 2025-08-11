Роман Ротенберг: «Хоккей – спорт номер один в России для меня. В нем сочетаются все нужные для мужчины качества. Но я люблю и футбол, баскетбол»
Роман Ротенберг считает хоккей спортом номер один в России.
«Спорт номер один в России? Для меня это хоккей, но зачем нужны громкие заявления. Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош.
Хоккей – уникальный вид, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины. Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но еще и умным. Такие шахматы на льду.
Несмотря на то, что хоккей – спорт номер один, его нужно продолжать развивать. Нужно, чтобы так было не только на словах, но и на деле. Так вообще нужно делать во всех видах спорта в целом», – сказал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
