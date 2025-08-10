Роман Ротенберг о «Сочи» в РПЛ: «Хотим видеть полные трибуны, было 3 тысячи зрителей, сейчас – 8 тысяч, сделали шаг вперед. В Сочи лучшие условия для развития спорта»

Роман Ротенберг высказался о большом потенциале Сочи для развития спорта.

«Сочи» принимает «Динамо» (0:1, второй тайм) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, за кого болеет в этом матче.

– За кого болеете?

– Мы из академии «Динамо», поэтому понятно, что за «Динамо».

Но я больше хочу, чтобы здесь были полные трибуны. Мы уже сделали огромный шаг вперед, было 3 тысячи зрителей, сегодня – 8 тысяч зрителей. Дальше надо работать.

Сочи – замечательный город, здесь лучшие условия для развития спорта. Город развивается, у него большой потенциал, – сказал Ротенберг.

Напомним, что президент «Сочи» – отец Романа, Борис Ротенберг.