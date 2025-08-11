Агент Гусева о пробном контракте с «Динамо»: «Раз Никита его подписал, то не считает это унижением. Мы уверены в том, что все будет нормально»

Агент сказал, что Никита Гусев не считает пробный контракт с «Динамо» унижением.

Сообщалось, что заключение такого соглашения с 33-летним форвардом было вызвано ситуацией с потолком зарплат.

– Никита не считает, что подписание пробного контракта с «Динамо» – унижение для него?

– Я так не думаю. Раз Никита подписал контракт, значит, и он так не считает.

– Сам факт, что один из лучших игроков лиги подписывает пробный контракт, звучит абсурдно.

– Ничего в этом нет. Самое главное, что потом Никита получит основной контракт и останется в клубе.

– Почему Гусев принял решение довериться менеджменту клуба?

– Согласился на те условия, которые есть, потому что Никита уверен в том, что мы с клубом придем к общему знаменателю, при котором каждый получит то, чего хочет.

– Руководство клуба как-то объяснило, почему не хватило места под потолком зарплат для самого яркого игрока в команде?

– Нет, но и нас не интересовал ответ на этот вопрос. Раз такая ситуация сложилась, то надо думать о том, как из нее выйти, а не о том, почему так вышло.

– Вы уверены в том, что клуб решит эту проблему, или рассматриваете запасные варианты?

– Мы знаем и уверены в том, что все будет нормально и Никита будет играть за «Динамо », – сказал Александр Черных .