  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Гусева о пробном контракте с «Динамо»: «Раз Никита его подписал, то не считает это унижением. Мы уверены в том, что все будет нормально»
2

Агент Гусева о пробном контракте с «Динамо»: «Раз Никита его подписал, то не считает это унижением. Мы уверены в том, что все будет нормально»

Агент сказал, что Никита Гусев не считает пробный контракт с «Динамо» унижением.

Сообщалось, что заключение такого соглашения с 33-летним форвардом было вызвано ситуацией с потолком зарплат.

– Никита не считает, что подписание пробного контракта с «Динамо» – унижение для него?

– Я так не думаю. Раз Никита подписал контракт, значит, и он так не считает.

– Сам факт, что один из лучших игроков лиги подписывает пробный контракт, звучит абсурдно.

– Ничего в этом нет. Самое главное, что потом Никита получит основной контракт и останется в клубе.

– Почему Гусев принял решение довериться менеджменту клуба?

– Согласился на те условия, которые есть, потому что Никита уверен в том, что мы с клубом придем к общему знаменателю, при котором каждый получит то, чего хочет.

– Руководство клуба как-то объяснило, почему не хватило места под потолком зарплат для самого яркого игрока в команде?

– Нет, но и нас не интересовал ответ на этот вопрос. Раз такая ситуация сложилась, то надо думать о том, как из нее выйти, а не о том, почему так вышло.

– Вы уверены в том, что клуб решит эту проблему, или рассматриваете запасные варианты?

– Мы знаем и уверены в том, что все будет нормально и Никита будет играть за «Динамо», – сказал Александр Черных

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Александр Черных
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНикита Гусев
logoСпорт-Экспресс
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Динамо» Артем Михеев может пропустить сезон из-за проблем с сердцем. Клуб выведет его контракт с зарплатой 28 млн рублей из-под потолка
8вчера, 04:35
Ротенберг о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Всегда есть какие-то узкие места по регламенту, которые надо улучшать. Это вечная история. Позитива стало больше, игра все покажет»
810 августа, 07:15
Плющев о Гусеве и Слепышеве в «Динамо»: «Не понимаю, что творится. Люди прошли в хоккее многое, и им предлагают просмотровые контракты. Чего народ-то смешить?»
108 августа, 11:38
Вайсфельд о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Для КХЛ это проблема. Все же понимают, почему эта ситуация возникла. Будет странно, если они расстанутся с Броссо или Джиошвили»
33 августа, 08:42
Гусев подписал с «Динамо» пробный контракт на 150 тысяч рублей. Э-э-э, чего?
282 августа, 09:10
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39