Вайсфельд о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Для КХЛ это проблема. Все же понимают, почему эта ситуация возникла. Будет странно, если они расстанутся с Броссо или Джиошвили»

Леонид Вайсфельд высказался о пробном контракте Никиты Гусева с «Динамо».

Срок соглашения рассчитан до 21 августа.

– Для «Динамо» это нормальная ситуация, они не нарушают регламент. А вот для лиги это проблема. Все же понимают, почему эта ситуация возникла.

– От кого из игроков «Динамо» сейчас стоит избавиться?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Непонятным в данной ситуации видится приглашение Мамина. В интернете еще пишут, что в подвешенном состоянии находятся Броссо и Джиошвили. Но это все слухи, в действительности мы не знаем, какие у них соображения. Об этом надо динамовцев спрашивать.

Агент Александр Черных с уверенностью сказал, что контракт с Гусевым будет подписан. Но в таком случае кто-то будет обменян или расторгнут.

Мне непонятно, такая ситуация что, неожиданностью стала для «Динамо»? Будет странно, если они расстанутся с Броссо или Джиошвили – людьми, с которыми недавно были подписаны контракты. А вот если уйдет кто-то другой, это будет логичнее.

Просто так получается, что «Динамо» может подписать летом контракты с двумя игроками и потом расторгнуть кого-то из них. Как-то это нелогично. Можно же было не подписывать эти контракты, если вы понимали, что возникнет такая ситуация.

Тем более, Джиошвили – ограниченно свободный агент, за него можно денег выручить. Наверняка у «Динамо» есть какой-то план», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Гусев подписал с «Динамо» пробный контракт на 150 тысяч рублей. Э-э-э, чего?

