«Шанхай Дрэгонс» объявили об уходе Джейка Челиоса. Сын экс-игрока НХЛ завершает карьеру после 6 сезонов в клубе
Джейк Челиос ушел из «Шанхай Дрэгонс».
Напомним, КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».
«Защитник Джейк Челиос не будет выступать за «Шанхай Дрэгонс». Он провел в китайском клубе КХЛ 6 сезонов и является рекордсменом среди защитников по числу проведенных матчей.
В составе сборной Китая Челиос участвовал в зимних олимпийских играх и чемпионатах мира. Благодарим Джейка за игру и желаем удачи!» – говорится в заявлении клуба.
34-летний игрок является сыном экс-игрока НХЛ Криса Челиоса. Он завершает карьеру в профессиональном хоккее.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
