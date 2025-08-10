«Шанхай Дрэгонс» объявили об уходе Джейка Челиоса. Сын экс-игрока НХЛ завершает карьеру после 6 сезонов в клубе

Джейк Челиос ушел из «Шанхай Дрэгонс».

Напомним, КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».

«Защитник Джейк Челиос не будет выступать за «Шанхай Дрэгонс». Он провел в китайском клубе КХЛ 6 сезонов и является рекордсменом среди защитников по числу проведенных матчей.

В составе сборной Китая Челиос участвовал в зимних олимпийских играх и чемпионатах мира. Благодарим Джейка за игру и желаем удачи!» – говорится в заявлении клуба.

34-летний игрок является сыном экс-игрока НХЛ Криса Челиоса. Он завершает карьеру в профессиональном хоккее.