Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)

«Шанхай Дрэгонс» заплатит 10 млн рублей Александру Бурмистрову за сезон.

Об этом сообщает Metaratings. Ранее Бурмистров рассказал , что подписал контракт с китайским клубом на год.

Напомним, 7 августа стало известно о ребрендинге «Куньлуня » – в сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons).

В минувшем сезоне Бурмистров играл за московское «Динамо». 33-летний форвард провел 8 матчей, не набрав очков. В среднем он проводил 5 минут и 37 секунд на льду.