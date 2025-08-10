Бурмистров заработает 10 млн рублей за год в «Шанхай Дрэгонс» (Metaratings)
«Шанхай Дрэгонс» заплатит 10 млн рублей Александру Бурмистрову за сезон.
Об этом сообщает Metaratings. Ранее Бурмистров рассказал, что подписал контракт с китайским клубом на год.
Напомним, 7 августа стало известно о ребрендинге «Куньлуня» – в сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons).
В минувшем сезоне Бурмистров играл за московское «Динамо». 33-летний форвард провел 8 матчей, не набрав очков. В среднем он проводил 5 минут и 37 секунд на льду.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
