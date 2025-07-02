Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона». Контракт – на год с кэпхитом 775 тысяч долларов (PuckPedia)

Александр Алексеев перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона».

Как сообщает PuckPedia, 25-летний защитник не получил квалификационного предложения от «Вашингтона» и подписал контракт с «Питтсбургом » на один сезон.

Зарплата россиянина составит 775 тысяч долларов.

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 – в розыгрыше Кубка Стэнли. 1 июля защитник стал ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

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