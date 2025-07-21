Овечкин рассказал, что научился драться «на улице», и назвал лучших бойцов в НХЛ: «Брашир, Ларак и Малкин»
Александр Овечкин рассказал, что в детстве научился драться на улицах.
– Стоит ли хоккеистам находить время на единоборства? Если да, то какими заниматься?
– Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба – не знаю, нужна ли хоккеистам.
– А бокс, учитывая, что вы деретесь постоянно?
– Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая.
– Ты как драться научился? Специально учился?
– Улица.
– Просто улицы?
– Да.
– Можно сказать, что Овечкин научился драться на улице в детстве, а в НХЛ дерется на опыте, на том, что имеет?
– Да.
– После Александра Овечкина вспомни еще трех крутых бойцов в хоккее?
– Доналд Брашир, [Жорж] Ларак.
– И Евгений Малкин?
– Ну, Джино, да, – сказал капитан «Вашингтона» в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
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