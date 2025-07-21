Овечкин рассказал, что научился драться «на улице», и назвал лучших бойцов в НХЛ: «Брашир, Ларак и Малкин»

Александр Овечкин рассказал, что в детстве научился драться на улицах.

– Стоит ли хоккеистам находить время на единоборства? Если да, то какими заниматься?

– Зависит от человека, нравится ему это или нет. Допустим, борьба – не знаю, нужна ли хоккеистам.

– А бокс, учитывая, что вы деретесь постоянно?

– Бокс, наверное, да. Там и кардионагрузка большая.

– Ты как драться научился? Специально учился?

– Улица.

– Просто улицы?

– Да.

– Можно сказать, что Овечкин научился драться на улице в детстве, а в НХЛ дерется на опыте, на том, что имеет?

– Да.

– После Александра Овечкина вспомни еще трех крутых бойцов в хоккее?

– Доналд Брашир , [Жорж] Ларак.

– И Евгений Малкин?

– Ну, Джино, да, – сказал капитан «Вашингтона » в интервью главе Fight Nights Камилу Гаджиеву.