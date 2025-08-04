Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac)

Александр Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги.

По данным Spotrac и букмекерской конторы Draft Kings, капитан «Вашингтона », выступающий в лиге с сезона-2005/06, в общей сложности заработал 161,72 миллиона долларов США (до вычета налогов).

В топ-3 также входят форварды «Питтсбурга » Сидни Кросби (155,89 млн) и Евгений Малкин (146,87 млн).

За ними следуют капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар (136,25 млн) и Яромир Ягр (135,38 млн) – единственный игрок в топ-5, завершивший выступления в лиге.

У Овечкина нет 100 млн долларов: «Меньше, там же налоги. Было бы 100 – я бы где-нибудь отдыхал и пил пиво, а не воду»