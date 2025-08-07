Губерниев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Месси и Роналду столько за сезон получают. Если на их зарплаты смотреть, заработок Саши скромен»
По данным Sportrac и букмекерской конторы Draft Kings, капитан «Вашингтона», выступающий в лиге с сезона-2005/06, в общей сложности заработал 161,72 млн долларов США (до вычета налогов). Это лучший результат в истории.
«Было бы странно, если бы Овечкин заработал меньше других в НХЛ. Он главная звезда лиги. Естественно, он должен быть очень богатым человеком, каким и является. Я за Сашу очень рад!
Не люблю считать чужие деньги, но этот труд должен достойно оплачиваться. Но если смотреть на зарплаты Месси и Роналду, заработок Овечкина весьма скромен, потому что Месси и Роналду столько получают за один сезон», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
