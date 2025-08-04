Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»
По данным Sportrac и букмекерской конторы Draft Kings, капитан «Вашингтона», выступающий в лиге с сезона-2005/06, в общей сложности заработал 161,72 миллиона долларов США (до вычета налогов). Это лучший результат в истории.
«Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист стал не только рекордсменом по количеству забитых шайб, но и по количеству заработанных денег. Чем лучше играешь – тем лучше зарабатываешь. Здесь ничего плохого нет, только хорошее.
Поэтому мы его поздравляем. А также мы знаем Овечкина как достаточно серьезного благотворителя, сейчас он со своими партнерами строит академию, поэтому стесняться здесь нечего, надо этим только гордиться.
Хорошо работаешь, хорошо играешь, хорошо учишься - хорошо зарабатываешь. Молодец!» – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.