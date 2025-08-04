  • Спортс
  • Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»
Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о рекорде Александра Овечкина по доходам в НХЛ.

По данным Sportrac и букмекерской конторы Draft Kings, капитан «Вашингтона», выступающий в лиге с сезона-2005/06, в общей сложности заработал 161,72 миллиона долларов США (до вычета налогов). Это лучший результат в истории. 

«Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист стал не только рекордсменом по количеству забитых шайб, но и по количеству заработанных денег. Чем лучше играешь – тем лучше зарабатываешь. Здесь ничего плохого нет, только хорошее.

Поэтому мы его поздравляем. А также мы знаем Овечкина как достаточно серьезного благотворителя, сейчас он со своими партнерами строит академию, поэтому стесняться здесь нечего, надо этим только гордиться.

Хорошо работаешь, хорошо играешь, хорошо учишься - хорошо зарабатываешь. Молодец!» – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
