Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый – Канаде на ОИ-2006, второй – «Финиксу» из-за спины, третий – в 5-м матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»

Александр Овечкин назвал три лучших гола за карьеру.

«Первый – на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду (Россия победила в четвертьфинале со счетом 2:0, но проиграла полуфинал и матч за бронзу – Спортс’‘).

Второй – это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса» (лучший гол XXI века по версии Sportsnet. «Койотис» тогда возглавлял Уэйн Гретцки – Спортс’‘).

Третий – это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии против «Вегаса» (4:3, 4-1), – сказал нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин .

Овечкин об «офисе»: «Журналисты придумали, скорее всего. Я всегда там стою на протяжении 20 лет»