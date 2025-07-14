Овечкин назвал 3 лучших гола за карьеру: «Первый – Канаде на ОИ-2006, второй – «Финиксу» из-за спины, третий – в 5-м матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса»
Александр Овечкин назвал три лучших гола за карьеру.
«Первый – на Олимпиаде в 2006 году, когда обыграли Канаду (Россия победила в четвертьфинале со счетом 2:0, но проиграла полуфинал и матч за бронзу – Спортс’‘).
Второй – это дебютный сезон. Когда я забил из‑за спины в ворота «Финикса» (лучший гол XXI века по версии Sportsnet. «Койотис» тогда возглавлял Уэйн Гретцки – Спортс’‘).
Третий – это финал Кубка Стэнли. Когда я забросил в пятом матче серии против «Вегаса» (4:3, 4-1), – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин об «офисе»: «Журналисты придумали, скорее всего. Я всегда там стою на протяжении 20 лет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости