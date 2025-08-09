Овечкин о билетах на Ovi Cup: «Они были бесплатными – кто‑то их забирал и перепродавал. Бог им судья, что наживаются на детях»

Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с билетами на Ovi Cup.

Кубок Овечкина – детско‑юношеский турнир, который проходит в Мытищах. Сегодня состоится гала-матч с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.

– Что вас больше всего радует в турнире Ovi Cup?

– То, что здесь собирается такое количество детей. Я приезжал в Красногорск, разговаривал с ребятами – всем очень нравится атмосфера. С каждым годом мы стараемся сделать все лучше и лучше. Поэтому для нас всех это большое мероприятие.

Посмотрите, сколько звезд, сколько приехало известных людей. Они это тоже делают ради детей.

– Билеты на турнир было не достать…

– Они были бесплатными. К сожалению, кто‑то их забирал, а потом перепродавал. Даже не знаю, что с этим поделать. Бог им судья, что наживаются на детях, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин .

