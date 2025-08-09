Исхаков о переходе в «Металлург»: «Говорил, что приезжаю в КХЛ на два года, а после постараюсь вернуться в Америку. Этот план никуда не делся»

Руслан Исхаков заявил, что собирается уехать в Северную Америку через год.

В это межсезонье форварда обменяли из ЦСКА в «Металлург ».

– Не пожалели, что год назад вернулись в Россию?

– Нет, не пожалел. Все «за» и «против» были взвешены еще тем летом, и было принято самое грамотное решение.

Конечно, хотелось остаться в Америке, особенно после того, как дали возможность поиграть в НХЛ, но я всем говорил, что приезжаю в КХЛ на два года, а после постараюсь вернуться в Америку. Этот план никуда не делся, не изменился даже после обмена в «Металлург».

Поэтому мое решение вернуться в Россию на два года было правильным как для меня, так и для моей карьеры, – сказал Руслан Исхаков .

