  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исхаков о негативных моментах в ЦСКА: «Мы проиграли «Металлургу» 0:7, «Трактору» 0:4, это был звоночек. Все руководство спустилось в раздевалку – для меня это было впервые»
0

Исхаков о негативных моментах в ЦСКА: «Мы проиграли «Металлургу» 0:7, «Трактору» 0:4, это был звоночек. Все руководство спустилось в раздевалку – для меня это было впервые»

Руслан Исхаков рассказал о негативных моментах в ЦСКА в прошлом сезоне.

– Самый негативный момент – это какой?

– Наверное, начало сезона, когда мы проиграли «Металлургу» 0:7, после «Трактору» 0:4. За две игры пропустить 11 шайб и не забросить ни одной – это, наверное, был звоночек, что команда не до конца готова к тому, чтобы занимать самые высокие места и рассчитывать на победу в плей-офф.

Конечно, после этих игр тренерским штабом была проведена большая работа, но в итоге к успеху это не привело.

– После 0:7 от «Металлурга» у команды был серьезный разговор с руководством клуба. Насколько он произвел на вас впечатление?

– То, что после игры в раздевалку спустилось все руководство клуба, – для меня это было впервые. Конечно, все было по делу, и считаю, что, несмотря на то что у нас были победы перед этим матчем, команде не хватало целостности игры.

Те победы мы не заслуживали, нам где-то везло, где-то хорошо сыграли вратари. Этот разговор с руководством произошел не просто так, нас пришли ругать не из-за одного поражения – все к этому шло.

Но для меня такое было в диковинку, не видел подобного в Америке, Европе. Да, были поражения, но 0:7 я еще никогда в жизни не проигрывал, было печально, – сказал нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoКХЛ
logoЦСКА
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoРуслан Исхаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исхаков об обмене в «Металлург»: «На ЦСКА обиды нет, у каждого клуба свое видение игры. Рад возможности поработать с Разиным»
7 августа, 14:35
«Авангард», СКА, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» будут начинать домашние матчи в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным. «Локомотив», «Торпедо», «Ак Барс» и «Автомобилист» – в 19:00 и 17:00
75 августа, 12:27Фото
Бабаев об «Авангарде»: «Не люблю чинопочитание и преклонение колен перед иностранцами. Приоритет должен отдаваться нашим ребятам, это будущее сборной и развитие хоккея в России»
3630 июля, 08:36
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
2258 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
5сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
3сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
13 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
28 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
50 минут назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
2сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30