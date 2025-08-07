Исхаков о негативных моментах в ЦСКА: «Мы проиграли «Металлургу» 0:7, «Трактору» 0:4, это был звоночек. Все руководство спустилось в раздевалку – для меня это было впервые»

Руслан Исхаков рассказал о негативных моментах в ЦСКА в прошлом сезоне.

– Самый негативный момент – это какой?

– Наверное, начало сезона, когда мы проиграли «Металлургу » 0:7, после «Трактору » 0:4. За две игры пропустить 11 шайб и не забросить ни одной – это, наверное, был звоночек, что команда не до конца готова к тому, чтобы занимать самые высокие места и рассчитывать на победу в плей-офф.

Конечно, после этих игр тренерским штабом была проведена большая работа, но в итоге к успеху это не привело.

– После 0:7 от «Металлурга» у команды был серьезный разговор с руководством клуба. Насколько он произвел на вас впечатление?

– То, что после игры в раздевалку спустилось все руководство клуба, – для меня это было впервые. Конечно, все было по делу, и считаю, что, несмотря на то что у нас были победы перед этим матчем, команде не хватало целостности игры.

Те победы мы не заслуживали, нам где-то везло, где-то хорошо сыграли вратари. Этот разговор с руководством произошел не просто так, нас пришли ругать не из-за одного поражения – все к этому шло.

Но для меня такое было в диковинку, не видел подобного в Америке, Европе. Да, были поражения, но 0:7 я еще никогда в жизни не проигрывал, было печально, – сказал нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков .