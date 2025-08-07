Исхаков об обмене в «Металлург»: «На ЦСКА обиды нет, у каждого клуба свое видение игры. Рад возможности поработать с Разиным»

Руслан Исхаков сообщил, что у него нет обиды на ЦСКА после обмена в «Металлург».

– Как вы узнали об обмене? Кто сообщил?

– В этот момент я был с девушкой у нее дома в Словакии. Мне позвонил агент, сообщил, что ЦСКА обменял меня в «Металлург». Было немного неожиданно, но что ни делается, все к лучшему.

С агентом обсудили новый клуб, его стиль игры. Рад возможности поработать с Андреем Владимировичем Разиным. Еще во времена, когда он был тренером «Северстали », звонил, предлагал приехать, но на тот момент у меня не было планов возвращаться в Россию. Видимо, сейчас нас судьба связала.

– На ЦСКА нет обиды, учитывая, как клуб вас ждал и сколько раз пытался вернуть из Северной Америки?

– Обиды нет. Понимаю, что у каждого клуба есть свои задачи, видение игры. У меня получился не самый хороший сезон, поэтому смена команды мне тоже должна помочь, – сказал нападающий «Металлурга » Руслан Исхаков .