Исхаков об увольнении Воробьева: «ЦСКА – команда с историей, большим числом побед и кубков. Поражение в 1-м раунде от минского «Динамо» – не то, чего ожидало руководство и мы»

Руслан Исхаков заявил, что увольнение Ильи Воробьева из ЦСКА было ожидаемым.

– Сильно удивились, что после сезона ЦСКА уволил Илью Воробьева?

– Наверное, это было ожидаемо. Это ЦСКА – команда с огромной историей, большим количеством побед и кубков. Там всегда ставятся максимальные задачи, и поражение в первом раунде от минского «Динамо » – это не тот результат, который ожидало руководство и мы.

– Были случаи, когда Воробьев отправлял вас в запас. Расскажите, какое внутреннее состояние у вас было?

– Для каждого игрока основного состава наступает не самый лучший период, когда его отправляют в запас. Да, где-то это делается для профилактики, чтобы дать отдохнуть, перезагрузиться, переосмыслить что-то. Иногда это идет на пользу.

Понимаю, что у нас было большое количество игроков, которые приехали из других клубов или Северной Америки, и от них ждали большего, в том числе и от меня.

Скамейка запасных у нас хоть и была не такой длинной, но были те, кто мог заменить ребят, которые не показывали должного результата, – сказал нападающий «Металлурга » Руслан Исхаков , ранее выступавший за ЦСКА.