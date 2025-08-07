«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»

«Куньлунь Ред Стар» сменил название перед новым сезоном КХЛ.

Клуб выложил видео с драконом. В сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхай Дрэгонс».

«Новая эра. Новые мы», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.