«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»
«Куньлунь Ред Стар» сменил название перед новым сезоном КХЛ.
Клуб выложил видео с драконом. В сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхай Дрэгонс».
«Новая эра. Новые мы», – говорится в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.
Команда выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года клуб проводил домашние игры в Китае: Пекине, Шэньчжэне и Шанхае.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
