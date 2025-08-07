Борис Майоров: «Куньлунь» – инородное тело в нашем хоккее. Не понимаю, для чего китайцы его держат. На Олимпиаду они не попадают, на ЧМ тоже далеки от ведущих стран»

Борис Майоров назвал «Куньлунь» инородным телом в российском хоккее.

Сегодня появилась информация о том, что клуб может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном. Китайская команда в сезоне-2025/26 будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«С моей точки зрения «Куньлунь» – инородное тело в нашем хоккее.

Еще ладно, если бы это была команда из хоккейной страны. Не совсем понимаю, для чего ее держат китайцы. На Олимпийские игры они не попадают, на чемпионате мира тоже далеки от ведущих стран. Не думаю, что есть смысл держать «Куньлунь».

У этой истории больше дружеская подоплека. Кто-то изъявил желание сделать команду — пусть играет. Считаю, наш хоккей ничего не потеряет, если «Куньлунь» не будет играть в КХЛ. Я лично переживать по этому поводу не буду», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.