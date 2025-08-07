«Скоро». «Куньлунь» выложил изображение шампуня «Дракоша» после новости о смене названия на «Драконы»
«Куньлунь» опубликовал изображение шампуня «Дракоша».
Ранее появилась информация о том, что клуб может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном Фонбет Чемпионата КХЛ.
Китайская команда в сезоне-2025/26 будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.
«Скоро...» – подписала пост пресс-служба «Куньлуня».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
