«Скоро». «Куньлунь» выложил изображение шампуня «Дракоша» после новости о смене названия на «Драконы»

«Куньлунь» опубликовал изображение шампуня «Дракоша».

Ранее появилась информация о том, что клуб может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном Фонбет Чемпионата КХЛ .

Китайская команда в сезоне-2025/26 будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«Скоро...» – подписала пост пресс-служба «Куньлуня ».