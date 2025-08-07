  • Спортс
  • Депутат Свищев про фильм об Овечкине: «Правильно, что российская компания приобрела права, а не американская. Они на свой лад бы интерпретировали, что это американская мечта»


Депутат Свищев про фильм об Овечкине: «Правильно, что российская компания приобрела права, а не американская. Они на свой лад бы интерпретировали, что это американская мечта»

Дмитрий Свищев высказался о том, что про Александра Овечкина снимут фильм.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» стал амбассадором сервисов «Яндекса» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре.

«Овечкин – легенда не только мирового хоккея, но и спорта в целом. Экранизация биографий таких знаковых для мирового спорта людей важна для будущих поколений, для единения нации. Когда мальчишки и девчонки приходят в спортивную секцию, у них должен быть какой-то кумир. Овечкин – один из таких ориентиров.

Не хотелось бы списывать Александра со счетов, он продолжает карьеру хоккеиста. В будущем Овечкин будет полезен нашему государству, он еще много хороших вещей сделает и для страны, и для нашего спорта, и для молодежи в целом.

Правильно, что именно российская компания приобрела права на экранизацию биографии Овечкина, а не какая-то американская. Американцы на свой лад интерпретировали бы события из жизни Овечкина, что это американская мечта и так далее.

Молодцы «Яндекс», что решили создать фильм о выдающемся российском спортсмене. Это было сделано в интересах отечественного зрителя», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
