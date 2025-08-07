Кучеров – лучший вингер НХЛ, Пастрняк – 2-й, Капризов – 3-й, Панарин – 10-й, Овечкин – 17-й (NHL Network)
NHL Network представил список из 20 лучших крайних нападающих НХЛ.
Лидером рейтинга стал Никита Кучеров, а в двадцатку лучших также вошли три россиянина – Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Александр Овечкин.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
20. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»);
19. Мэттью Болди («Миннесота»);
18. Филип Форсберг («Нэшвилл»);
17. Александр Овечкин («Вашингтон»);
16. Джейсон Робертсон («Даллас»);
15. Клейтон Келлер («Юта»);
14. Брэди Ткачак («Оттава»);
13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);
12. Йеспер Братт («Нью-Джерси»);
11. Джейк Генцел («Тампа»);
10. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
9. Кайл Коннор («Виннипег»);
8. Сэм Райнхарт («Флорида»);
7. Мэттью Ткачак («Флорида»);
6. Вильям Нюландер («Торонто»);
5. Митч Марнер («Вегас»);
4. Микко Рантанен («Даллас»);
3. Кирилл Капризов («Миннесота»);
2. Давид Пастрняк («Бостон»);
1. Никита Кучеров («Тампа»).