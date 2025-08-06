Александр Мостовой: «Хорошо знаю Овечкина, Малкина, Капризова, Федорова, Буре, Фетисова, Ларионова, постоянно общаемся. Чем человек «звезднее», тем он проще»

Александр Мостовой рассказал, с кем из известных хоккеистов он часто общается.

– С кем из известных хоккеистов вы общаетесь?

– Со всеми нашими звездами общаюсь. Тем более они сейчас все летом в Москве. Этих ребят я очень хорошо знаю. Мое поколение – это Сергей Федоров , Павел Буре , Слава Фетисов, Игорь Ларионов , Алексей Касатонов , с кем мы постоянно и общаемся.

Также Илья Ковальчук, Женя Малкин, Кирилл Капризов , Саша Овечкин.

– В общении они простые люди?

– Чем человек «звезднее», тем он проще. Это нормальное явление. Так и должно быть. Вот мне называют кого-то из футбола, и я говорю: «Ребят, он два гола забил! Я под двести забил, а вы мне такой пример приводите», – сказал бывший полузащитник сборной России.