Александр Мостовой: «Хорошо знаю Овечкина, Малкина, Капризова, Федорова, Буре, Фетисова, Ларионова, постоянно общаемся. Чем человек «звезднее», тем он проще»
Александр Мостовой рассказал, с кем из известных хоккеистов он часто общается.
– С кем из известных хоккеистов вы общаетесь?
– Со всеми нашими звездами общаюсь. Тем более они сейчас все летом в Москве. Этих ребят я очень хорошо знаю. Мое поколение – это Сергей Федоров, Павел Буре, Слава Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, с кем мы постоянно и общаемся.
Также Илья Ковальчук, Женя Малкин, Кирилл Капризов, Саша Овечкин.
– В общении они простые люди?
– Чем человек «звезднее», тем он проще. Это нормальное явление. Так и должно быть. Вот мне называют кого-то из футбола, и я говорю: «Ребят, он два гола забил! Я под двести забил, а вы мне такой пример приводите», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости