  • Кожевников о КХЛ: «Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если скупаете «херши-колу» из АХЛ?! Кажется, мы словно возвращаемся в 90-е, когда смирились со своей второсортностью»
Александр Кожевников недоволен тем, что клубы КХЛ подписывают игроков из АХЛ.

– Александр Викторович, что для себя отметили на неделе?

– Опять очень много внимания легионерам. В свое время поиграл не только в нашей стране, но и в Европе – нигде нет такого культа иностранцев! Да, тебя принимают с распростертыми объятиями, но это ненадолго. С первого дня доказывай, что ты не зря в этой стране – будь наголову выше местных! И это правильно.

А у нас посмотрите на эти пляски с легионерами. Скупили за лето половину клуба АХЛ «Херши» – и думают, что в шоколаде, поднимут свой хоккей.

– Поднимут?

– Разве что до уровня АХЛ. Но по нашим меркам – это скорее опустят. Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если за большие деньги скупаете половину АХЛ и отдаете ей лучшее игровое время в своей лиге?!

Вообще мне иногда кажется, что мы словно возвращаемся в кризисные, 90-е годы, когда мы смирились со своей второсортностью. Помнится, тогда была в моде популярная реклама: «херши-кола» – вкус победы».

Но для нашего хоккея все, что по крепости ниже НХЛ, это вкус поражения. Надо держать свою марку! – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
