«Трактор» подтвердил переход Дюбе из фарма «Вашингтона». Договор с 24-летним форвардом – на год
«Трактор» подтвердил переход Пьеррика Дюбе из системы «Вашингтона».
Договор с 24-летним нападающим рассчитан на один сезон.
Дюбе провел 195 матчей на уровне АХЛ и набрал 133 (72+61) очка. Он стал обладателем Кубка Колдера с «Херши» в 2024 году.
В прошлом сезоне у форварда 43 (21+22) очка в 66 играх за фарм-клуб «Вашингтона» с учетом плей-офф. Показатель полезности – «минус 15».
В составе сборной Франции Дюбе участвовал в квалификации на Олимпиаду-2026, набрав 1+4 за 3 матча.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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