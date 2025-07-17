«Трактор» подтвердил переход Дюбе из фарма «Вашингтона». Договор с 24-летним форвардом – на год

«Трактор» подтвердил переход Пьеррика Дюбе из системы «Вашингтона».

Договор с 24-летним нападающим рассчитан на один сезон.

Дюбе провел 195 матчей на уровне АХЛ и набрал 133 (72+61) очка. Он стал обладателем Кубка Колдера с «Херши» в 2024 году.

В прошлом сезоне у форварда 43 (21+22) очка в 66 играх за фарм-клуб «Вашингтона » с учетом плей-офф. Показатель полезности – «минус 15».

В составе сборной Франции Дюбе участвовал в квалификации на Олимпиаду-2026, набрав 1+4 за 3 матча.

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