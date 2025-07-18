«Сибирь» подписала защитника Чейза Приски на год. У него 349 игр в АХЛ с учетом плей-офф и 184 очка

«Сибирь» подписала защитника Чейза Приски.

Контракт с 29-летним американцем рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Приски выступал за «Херши» – фарм-клуб «Вашингтона » в АХЛ . На его счету 35 (12+23) очков в 61 матче в регулярном чемпионате и 5 (2+3) баллов в 8 играх в плей-офф.

Во время драфта НХЛ игрок был обменян из «Кэпиталс» в «Миннесоту».

Всего в регулярках лиги Чейз провел 314 матчей и набрал 164 (50+114) балла при полезности «+13». В плей-офф – 35 игр и 20 (4+16) очков. В 2024 году игрок стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши ».

Кроме того, на счету хоккеиста есть 4 матча в НХЛ за «Флориду» в сезоне-2021/22.