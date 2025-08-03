«Куньлунь» подпишет Рендулича и Попугаева («Чемпионат»)
«Куньлунь» подпишет контракты с форвардами Борной Рендуличем и Никитой Попугаевым.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Рендулич в прошлом сезоне выступал за «Металлург» и СКА. Всего в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за оба клуба 33-летний хорват набрал 11 (3+8) очков.
Попугаев сезон-2024/2025 провел в «Ладе», за которую в 38 играх КХЛ набрал 20 (13+7) баллов.
Ранее стало известно, что «Куньлунь» также подпишет экс-нападающего «Авангарда» Райана Спунера.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости