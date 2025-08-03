«Куньлунь» подпишет Рендулича и Попугаева («Чемпионат»)

«Куньлунь» подпишет контракты с форвардами Борной Рендуличем и Никитой Попугаевым.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Рендулич в прошлом сезоне выступал за «Металлург» и СКА. Всего в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за оба клуба 33-летний хорват набрал 11 (3+8) очков.

Попугаев сезон-2024/2025 провел в «Ладе», за которую в 38 играх КХЛ набрал 20 (13+7) баллов.

Ранее стало известно, что «Куньлунь » также подпишет экс-нападающего «Авангарда» Райана Спунера.