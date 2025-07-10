Спунер перейдет в «Куньлунь». У форварда 42 очка в 67 матчах за «Авангард» в прошлом сезоне («СЭ»)

Райан Спунер подпишет соглашение с «Куньлунем».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Авангард » и набрал 39 (8+31) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Также на его счету 3 (2+1) очка в 13 играх Кубка Гагарина.

Спунер играет в КХЛ с 2019 года. Сейчас 33-летний нападающий является свободным агентом.

«Куньлунь» сыграет против СКА в первом домашнем матче сезона КХЛ. Китайский клуб будет хозяином «СКА-Арены»