Спунер перейдет в «Куньлунь». У форварда 42 очка в 67 матчах за «Авангард» в прошлом сезоне («СЭ»)
Райан Спунер подпишет соглашение с «Куньлунем».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Авангард» и набрал 39 (8+31) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Также на его счету 3 (2+1) очка в 13 играх Кубка Гагарина.
Спунер играет в КХЛ с 2019 года. Сейчас 33-летний нападающий является свободным агентом.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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