«Металлург» попрощался с Рендуличем. Форвард перешел из СКА по ходу прошлого сезона
«Металлург» попрощался с Борной Рендуличем.
33-летний форвард покинул магнитогорский клуб в связи с истечением срока контракта.
«Борна Рендулич пополнил состав нашей команды после обмена из СКА.
В регулярном чемпионате он принял участие в 19 играх за «Металлург» и набрал 7 (2+5) очков при среднем времени на льду 11:31 и полезности «+8». В играх плей-офф нападающий не участвовал.
Мы благодарим Борну за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
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