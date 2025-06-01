«Металлург» попрощался с Рендуличем. Форвард перешел из СКА по ходу прошлого сезона

«Металлург» попрощался с Борной Рендуличем.

33-летний форвард покинул магнитогорский клуб в связи с истечением срока контракта.

«Борна Рендулич пополнил состав нашей команды после обмена из СКА.

В регулярном чемпионате он принял участие в 19 играх за «Металлург » и набрал 7 (2+5) очков при среднем времени на льду 11:31 и полезности «+8». В играх плей-офф нападающий не участвовал.

Мы благодарим Борну за игру в «Металлурге» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Рендулич о словах Разина, что «он не тянет уровень»: «Хорошо, что наши дороги расходятся. Желаю себе такого же продолжения карьеры, как у Уилсона»