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Батрак о возвращении Кручинина в «Торпедо»: «Его обожают в Нижнем Новгороде. Думаю, он приходит на роль капитана и человека, который будет транслировать тренерские мысли в раздевалку»

Артем Батрак оценил работу «Торпедо» на трансферном рынке в это межсезонье.

«У «Торпедо» началась новая эра, поэтому много тех, кто ушел, много тех, кто пришел. Из ушедших важную роль в команде играли Иван БочаровДаниил Бокун, Михаил Орлов.

Китон Томпсон и Маркус Филлипс играли много, но так и не впечатлили. Будет не хватать Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Теперь о тех, кто пришел. Денис Костин – крепкий вратарь, который очень вот прям замечательно отыграл в «Сибири» прошлый чемпионат. Это усиление. Михаил Науменков из «Салавата Юлаева» пришел. В Уфе он был лидером, но не самым очевидным. Ему 32 года, у него колоссальный опыт в КХЛ, это защитник в первую пару.

Возвращение Антона Сизова тоже замечательно, это хороший защитник, он здорово играл в «Торпедо» раньше, он и «Динамо» добавил глубины. 

А еще вернулся Алексей Кручинин. Его любят, обожают просто в Нижнем Новгороде, думаю, он и сам был не прочь вернуться. Думаю, что он вообще приходит на роль капитана команды и человека, который будет транслировать тренерские мысли в раздевалку. Он справится с этой ролью.

Отмечу и появление Дмитрия Шевченко. Мускулы, пятак, идея – это все про него, он и в большинстве, и в меньшинстве может играть, боец, который умеет все. 

В «Торпедо» сохранили своих хоккеистов, которых развивали – Бреус, Конюшков, Силаев, Артамонов, Атанасов, Гончаров. И с учетом этого хочется сказать, что у Нижнего Новгорода вырисовывается нормальная команда.

Может, не было какого-то громкого трансфера, за исключением перехода Науменкова, но не было и какой-то ужасной потери. Я не вижу «Торпедо» в фаворитах сезона, и даже в четверке Запада с таким составом, но мне кажется, что ситуация будет лучше, чем в минувшем сезоне.

За трансферную кампанию поставлю «Торпедо» 4,5 из пяти», – написал комментатор Артем Батрак. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТорпедо
logoДмитрий Кагарлицкий
logoБогдан Конюшков
logoДмитрий Бреус
logoСалават Юлаев
logoАлексей Кручинин
logoИван Бочаров
logoМихаил Науменков
logoЕвгений Свечников
logoДмитрий Шевченко
logoСибирь
logoДенис Костин
logoАнтон Силаев
logoАртем Батрак
logoКитон Томпсон
logoНикита Артамонов
logoКХЛ
logoДаниил Бокун
logoАнтон Сизов
logoМаркус Филлипс
logoВасилий Атанасов
logoМихаил Орлов
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