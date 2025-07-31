Батрак о возвращении Кручинина в «Торпедо»: «Его обожают в Нижнем Новгороде. Думаю, он приходит на роль капитана и человека, который будет транслировать тренерские мысли в раздевалку»

Артем Батрак оценил работу «Торпедо» на трансферном рынке в это межсезонье.

«У «Торпедо» началась новая эра, поэтому много тех, кто ушел, много тех, кто пришел. Из ушедших важную роль в команде играли Иван Бочаров , Даниил Бокун , Михаил Орлов .

Китон Томпсон и Маркус Филлипс играли много, но так и не впечатлили. Будет не хватать Дмитрия Кагарлицкого и Евгения Свечникова.

Теперь о тех, кто пришел. Денис Костин – крепкий вратарь, который очень вот прям замечательно отыграл в «Сибири » прошлый чемпионат. Это усиление. Михаил Науменков из «Салавата Юлаева» пришел. В Уфе он был лидером, но не самым очевидным. Ему 32 года, у него колоссальный опыт в КХЛ, это защитник в первую пару.

Возвращение Антона Сизова тоже замечательно, это хороший защитник, он здорово играл в «Торпедо» раньше, он и «Динамо» добавил глубины.

А еще вернулся Алексей Кручинин. Его любят, обожают просто в Нижнем Новгороде, думаю, он и сам был не прочь вернуться. Думаю, что он вообще приходит на роль капитана команды и человека, который будет транслировать тренерские мысли в раздевалку. Он справится с этой ролью.

Отмечу и появление Дмитрия Шевченко. Мускулы, пятак, идея – это все про него, он и в большинстве, и в меньшинстве может играть, боец, который умеет все.

В «Торпедо» сохранили своих хоккеистов, которых развивали – Бреус, Конюшков, Силаев, Артамонов, Атанасов, Гончаров. И с учетом этого хочется сказать, что у Нижнего Новгорода вырисовывается нормальная команда.

Может, не было какого-то громкого трансфера, за исключением перехода Науменкова, но не было и какой-то ужасной потери. Я не вижу «Торпедо» в фаворитах сезона, и даже в четверке Запада с таким составом, но мне кажется, что ситуация будет лучше, чем в минувшем сезоне.

За трансферную кампанию поставлю «Торпедо» 4,5 из пяти», – написал комментатор Артем Батрак.