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Батрак о трансферах СКА: «Ужас какой-то. За некоторых игроков никого не получили взамен. Там за одного Григоренко можно было чуть ли не полцарства получать!»

Артем Батрак оценил работу СКА на трансферном рынке этим летом.

В межсезонье клуб уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера. Команду возглавил Игорь Ларионов.

«Оценивать трансферную политику СКА очень сложно. Очевидно, состав станет слабее, там не будет больше такого количества игроков, как раньше. На это есть понятные причины, поэтому давайте просто пробежимся по тем, кто ушел.

Земченок ушел – потеря. Никишин – невосполнимая потеря, другого такого у нас нет. Дмитрий Юдин ушел – у него, мне кажется, в СКА не очень получилось, но это тоже потеря. То же могу сказать и про Акользина.

Сможет ли СКА заменить уехавшего Бардакова? Григоренко – понятно, потеря, Грицюк – потеря и большая. Иван Демидов уехал, ладно, но вот почему не договорились с Сергеем Толчинским – непонятно. Все, кого я называю  – это одни из лучших игроков КХЛ, звезды лиги, но теперь их не будет в СКА.

Вратарская бригада Заврагин-Мойсевич-Плешков осталась той же, вернулся из аренды Сергей Иванов. Не могу сказать, что кто-то из низ сильнее остальных. Молодая, но достаточно опытная бригада, в которой будет борьба. Может быть, кого-то отправят в аренду. Все четверо они могут играть в КХЛ, но тяжело представить, что с кем-либо из них можно сейчас идти за кубком.

В оборону пришел Бреннан Менелл – хороший, крепкий защитник атакующего плана. В «Динамо» у него были проблемы из-за травмы, но и так он смотрелся неплохо, особенно учитывая наличие российского паспорта. Тревор Мерфи – ну тут вообще СКА забрал лучшего бомбардира лиги среди защитников, огромный плюс. 

Маркус Филлипс в «Торпедо» не впечатлил. Андрей Локтионов – хороший нападающий, крепкий. «Спартаку» его будет не хватать, а в СКА он свое место точно найдет. Ну и пришел Игорь Ларионов-младший. Он может играть на уровне КХЛ, но сомневаюсь, что это игрок для топ-клуба и для похода за Кубка Гагарина. 

СКА нужно было освобождать платежку, удаляя кого-то из игроков из своего состава. Но другое дело, что за некоторых игроков СКА вообще никого не получил взамен. Это же вообще ужас какой-то. Там за одного Григоренко можно было получать чуть ли не полцарства! 

Посмотрим, что получится у СКА с Игорем Ларионовым. Понятно, что новое руководство, новый вектор развития и система. Но просто сухой факт: состав стал слабее. Поэтому за конкретно за трансферную политику я могу поставить только двойку», – написал комментатор Артем Батрак. 

СКА отдает игроков с доплатой и получает ноунеймов. Что происходит?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoАртем Батрак
logoИгорь Ларионов-младший
logoЗахар Бардаков
logoАлександр Никишин
logoИван Демидов
logoАртем Земченок
logoЕгор Заврагин
logoСергей Иванов
logoКубок Гагарина
logoБреннан Менелл
logoАндрей Локтионов
logoТревор Мерфи
logoАртемий Плешков
logoМаркус Филлипс
logoАрсений Грицюк
logoДмитрий Юдин
logoТорпедо
logoСергей Толчинский
logoПавел Акользин
logoМихаил Григоренко
logoПавел Мойсевич
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