В новом сезоне МХЛ клубы Запада и Востока сыграют между собой. Молодежки СКА, «Локомотива», «Спартака», «Авангарда», «Торпедо» и «Югры» попали в одну подгруппу

Команды Запада и Востока сыграют между собой в новом сезоне МХЛ.

«Команды сыграют по два матча (дома и в гостях) с каждым соперником из аналогичной подгруппы другой конференции.

Новые противостояния Запада с Востоком усилят конкуренцию и подарят болельщикам противостояния, которые раньше были возможны только в плей-офф.

Команды «Золотых» дивизионов проведут по шесть матчей с соперниками из другой конференции. Действующий чемпион МХК «Спартак» и финалисты двух последних сезонов «СКА-1946 » и «Локо» в регулярном чемпионате дважды сыграют с обоими полуфиналистами Востока «Омскими Ястребами» и «Чайкой», а также с одной из лучших команд конференции «Мамонтами Югры».

Команды «Серебряных» дивизионов (за исключением «Спутника» и «АКМ-Новомосковск») проведут по четыре игры с представителями другой конференции. Команды из Альметьевска и Новомосковска – по шесть, так как в аналогичной подгруппе Запада три команды», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Фото: mhl.khl.ru