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«Миннесота» и агенты Росси не вели переговоров с начала июня (The Athletic)

«Миннесота» и агенты Марко Росси не вели переговоров с начала июня.

О этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

Контракт Марко Росси с зарплатой 863 тысячи долларов в год истек 30 июня 2025 года. 23-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.  

«Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер Билл Герин заявил, что ему нравится Росси, и он хочет продлить контракт с ограниченно свободным агентом. Но поскольку оффер-шитов не поступало, по крайней мере пока, возможно, придется подождать до следующего критического момента в переговорах – начала тренировочного лагеря в середине сентября», – говорится в материале издания. 

«Миннесота» готова повторить оффер-шит по Росси: «Мы предпочли бы договориться с Марко напрямую, но в клубе определенная структура зарплат, так мы ведем бизнес. Ничего личного»

Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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