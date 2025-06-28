«Ванкувер», «Баффало», «Нэшвилл» и другие клубы интересуются Росси. «Миннесота» хочет форварда в топ-6 взамен (The Fourth Period)
«Ванкувер», «Баффало», «Нэшвилл» и другие клубы интересуются Марко Росси.
По информации The Fourth Period, «Миннесота» продолжает переговоры о возможном обмене 23-летнего нападающего.
Клуб хочет получить готового форварда в топ-6 в результате сделки и не рассматривает варианты с приобретением драфт-пиков или проспектов.
Действующий контракт Росси с зарплатой 863 тысячи долларов в год истекает 30 июня 2025 года. Австриец может стать ограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне на его счету 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Сообщалось, что Росси хочет заключить долгосрочное соглашение с зарплатой не менее 7 млн долларов за сезон.
Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
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