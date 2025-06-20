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Генменеджер «Миннесоты» о переговорах с Росси: «Слухи, что Марко мне не нравится – неправда. Мне нравятся все наши хоккеисты, но за определенные суммы в контрактах»

Генеральный менеджер «Миннесоты» оценил ход переговоров с Марко Росси.

Контракт 23-летнего нападающего с зарплатой 863 тысячи долларов в год истекает в конце июня 2025-го. Австриец может стать ограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что клуб готов обменять Росси, если не сможет договориться с ним. Форвард набрал 60 (24+36) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ в минувшем сезоне.

«Ходят слухи, будто Марко мне не нравится, но это не так. Это единственное, что меня беспокоит.

Мне нравятся все наши хоккеисты, но я также люблю их за определенные суммы в контрактах – ничего личного, просто нужно время», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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