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Сопин о том, что состав «Авангарда» выстроен под Буше: «Назовите хоть одну команду, которая строится не под тренера. Почему-то все определили, что осенью Ги должны уволить»

Генменеджер «Авангарда» не видит проблемы в том, что состав выстроен под Ги Буше.

– Вы сейчас набрали всю команду под Буше. Строите под него вертикаль. Это и команды ВХЛ и МХЛ. Не слишком ли опасная стратегия? Потому что если вдруг не пойдет у Ги, появится новый главный тренер – и новая перестройка. А сейчас вы все карты поставили на успехи Буше.

– Думаю, так происходит в любой команде. Назовите мне хоть одну команду, которая строится не под тренера. Пусть даже с однолетним, с двухлетним контрактом. У Буше двухлетний контракт, но почему-то все определили, что осенью его должны уволить.

Ни один специалист не может сказать, что мы взяли плохих хоккеистов. Если гипотетически придет другой тренер, то я не думаю, что тот же Алексей Кудашов, с кем мы работали несколько лет, был бы против тех игроков, которые сейчас собраны как бы под Буше.

Просто, как мы обсуждали еще в моей предыдущей команде (московском «Динамо» – Спортс), всегда должна быть какая-то стратегия, в первую очередь видение тренера.

Если тренер играет в витиеватый хоккей, ему нужен соответствующий набор хоккеистов в целом. Но я, в принципе, не считаю, что системы игры Буше и того же Кудашова кардинально различаются, – сказал Алексей Сопин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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