«Авангард» планирует тренировку в смешанных составах с фарм-клубом ВХЛ. Сопин заявил: «Формируем единый стандарт качества. Тон задает Буше»
«В начале августа «Омские Крылья» проведут несколько тренировок на «G-Drive Арене».
Таким образом, главный тренер «Авангарда» Ги Буше понаблюдает за работой омской команды ВХЛ, а Луи Робитайл – за КХЛ.
Также в планах тренировка в смешанных составах, чтобы тренеры и руководство могли оценить взаимодействие хоккеистов и их уровень», – говорится в сообщении клуба.
«Мы формируем единый стандарт качества, и тон ему, конечно, задает Ги Буше, направляя по всей вертикали.
И главная задача – чтобы максимальное количество воспитанников академии, пройдя через эту воронку, оказались через год-два-три в главной команде. К сборам «Авангарда» мы планируем привлечь ряд хоккеистов из «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».
Луи Робитайл и Михаил Бирюков делятся своими впечатлениями об игроках, плюс я сам наблюдаю за тренировочным процессом команд», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.