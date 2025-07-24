«Авангард» планирует тренировку в смешанных составах с фарм-клубом ВХЛ. Сопин заявил: «Формируем единый стандарт качества. Тон задает Буше»

«Авангард» намерен провести тренировку в смешанных составах с фарм-клубом.

«В начале августа «Омские Крылья » проведут несколько тренировок на «G-Drive Арене».

Таким образом, главный тренер «Авангарда» Ги Буше понаблюдает за работой омской команды ВХЛ , а Луи Робитайл – за КХЛ .

Также в планах тренировка в смешанных составах, чтобы тренеры и руководство могли оценить взаимодействие хоккеистов и их уровень», – говорится в сообщении клуба.

«Мы формируем единый стандарт качества, и тон ему, конечно, задает Ги Буше , направляя по всей вертикали.

И главная задача – чтобы максимальное количество воспитанников академии, пройдя через эту воронку, оказались через год-два-три в главной команде. ⁠К сборам «Авангарда» мы планируем привлечь ряд хоккеистов из «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».

Луи Робитайл и Михаил Бирюков делятся своими впечатлениями об игроках, плюс я сам наблюдаю за тренировочным процессом команд», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .