Сопин о расторжении контракта с Блэкером через 1,5 месяца после подписания: «Не очень красиво, но «Авангард» хотел стать сильнее. Он был шокирован, но потом отнесся с пониманием»

В «Авангарде» высказались о ситуации с Джесси Блэкером.

Омский клуб расторг контракт с 34-летним защитником через полтора месяца после подписания.

– Что могу сказать по ситуации с Джесси Блэкером . Она мне не нравится, она не очень красиво выглядит. Но мы хотели стать сильнее, мы хотели стать моложе, мы хотели стать быстрее, мы хотели стать более агрессивными, и так далее и тому подобное. Были в истории мирового хоккея случаи, когда хоккеист не доезжал до своей новой команды, а был обменян еще до сезона. Это такой ситуативный менеджмент.

Мы разговаривали в конце сезона вместе с Ги Буше , мы звонили Максиму Лажуа . Ги с ним работал в «Оттаве», он его приглашал. Лажуа взял паузу: «Надо с семьей пообщаться, поговорить». Потом он сказал, что, наверное, этот сезон еще проведет в Северной Америке. Мы подписали Блэкера. И вот, за 3-4 дня до расставания с Блэкером, звонит Лажуа и говорит: «Я готов, я хочу играть у Буше в «Авангарде ». Потому что я знаком с ним, я знаю его требования, уверен, что он мне поможет в адаптации в европейском хоккее».

Это было тяжелейшее решение, которое сначала было отвергнуто. У нас уже вроде бы был полный состав по защитникам, все подписано. Но потом мы несколько дней коллегиально думали с руководителями, с Буше. И пришли к такому мнению, что эта замена позволит стать «Авангарду» сильнее. Поэтому решились.

Поймали долю негатива, поймали долю критики. Тем более такой период. А то у нас, получается, Ткачев, Блэкер, Грант, Бердин, и все как-то в одну неделю. Но я думаю, что единственный вариант – своей игрой все вернуть назад.

– А сам Джесси как отнесся?

– Он был шокирован, конечно. Но потом он отнесся с пониманием. Он написал мне: «Надеюсь, это позволит команде стать сильнее». Очень благодарны ему, его агенту, «Автомобилисту» за понимание, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в беседе с корреспондентом Спортса’’ Александром Плехановым.

Сопин о Костине: «Весной говорил, что ждет рынка свободных агентов, после чего будет готов вернуться в «Авангард». Пока тишина, ждет вариантов в Америке»