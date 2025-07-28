Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: «Русский либерал – лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить». В Омске «чистят», увы, не первый год»
– Для вас сюрприз, что в Омске, убрав Ткачева, выполнили все прихоти штаба Ги Буше?
– Ребята, читайте Федора Михайловича [Достоевского]. Он же сказал: «Наш русский либерал – прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В том же Омске «чистят», увы, не первый год – как, впрочем, и в других наших городах.
Ладно, забыли Омск. Впереди у нас с вами – Ярославль, куда пришел Боб Хартли. Чувствую, что весь сезон предстоит «бодаться» с его первым помощником Дмитрием Рябыкиным, который всячески спорит со мной и защищает Хартли в прессе еще со времен «Авангарда».
Кстати, отдам должное Хартли, в отличие от Буше он [в «Локомотиве»] хотя бы собрал российский штаб. А вот омский канадец умудрился набрать себе из Америки помощников не только в «Авангард», но и в дочернюю команду ВХЛ. Получается, в Сибири открыли целую артель по чистке – в нашем случае коньков!
Вообще же это унизительно, когда иностранец везет с собой еще и помощников-легионеров. Что говорит о полном недоверии к своим тренерам – и самом высоком уровне «лакейства» в клубном руководстве. Хотя то же самое мы видим и в нашей прессе, о чем постоянно говорю, – сказал двукратный олимпийский чемпион.