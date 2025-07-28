  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: «Русский либерал – лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить». В Омске «чистят», увы, не первый год»
43

Кожевников о том, что Буше диктует условия в «Авангарде»: «Читайте Достоевского: «Русский либерал – лакей, только и смотрит, кому сапоги вычистить». В Омске «чистят», увы, не первый год»

Александр Кожевников вспомнил высказывание Достоевского о либералах-лакеях.

– Для вас сюрприз, что в Омске, убрав Ткачева, выполнили все прихоти штаба Ги Буше?

– Ребята, читайте Федора Михайловича [Достоевского]. Он же сказал: «Наш русский либерал – прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». В том же Омске «чистят», увы, не первый год – как, впрочем, и в других наших городах. 

Ладно, забыли Омск. Впереди у нас с вами – Ярославль, куда пришел Боб Хартли. Чувствую, что весь сезон предстоит «бодаться» с его первым помощником Дмитрием Рябыкиным, который всячески спорит со мной и защищает Хартли в прессе еще со времен «Авангарда».

Кстати, отдам должное Хартли, в отличие от Буше он [в «Локомотиве»] хотя бы собрал российский штаб. А вот омский канадец умудрился набрать себе из Америки помощников не только в «Авангард», но и в дочернюю команду ВХЛ. Получается, в Сибири открыли целую артель по чистке – в нашем случае коньков!

Вообще же это унизительно, когда иностранец везет с собой еще и помощников-легионеров. Что говорит о полном недоверии к своим тренерам – и самом высоком уровне «лакейства» в клубном руководстве. Хотя то же самое мы видим и в нашей прессе, о чем постоянно говорю, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
книги
logoБоб Хартли
Луи Робитайл
logoГи Буше
logoВладимир Ткачев 1995
logoАвангард
logoЛокомотив
logoАлександр Кожевников
logoВХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»
1528 июля, 04:30
Генменеджер «Авангарда» Сопин об уходе Ткачева: «Общее решение. Есть игровые и финансовые моменты. Надо было как-то умещаться под потолок и строить боеспособную команду»
1127 июля, 18:21
Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю»
3821 июля, 04:45
Агент Ткачева о Буше: «Как Володя вытащил его задницу в серии с «Металлургом», играл с «Локомотивом» – Ги забыл. Он ведет себя как хозяин «Авангарда»
2718 июля, 18:14
Главные новости
Минское «Динамо» подписало экс-форварда системы «Вашингтона» Лиможа. Контракт – на год
52 секунды назад
Вячеслав Быков: «Слышал про дело «Торпедо» и решение не допустить команду с такой большой историей до участия в РПЛ. С коррупцией в спорте надо бороться, она абсолютно недопустима»
16сегодня, 18:23
Омичу грозит до 5 лет тюрьмы за продажу 5 поддельных билетов на матч «Авангард» – «Локомотив» за 9500 рублей. Он сделал их в мобильном фоторедакторе
9сегодня, 17:25
Шевченко о финансах «Салавата»: «В Башкирии убили команду. Ливо не будет, Хмелевски уйдет. Если ничего не изменится, клуб в следующем сезоне не будет существовать – закроют, как «Витязь»
19сегодня, 17:10
«Авангард» заплатит «Северстали» 42 млн рублей за Котляревского и Почивалова («СЭ»)
9сегодня, 15:44
Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Макдэвид – икона Эдмонтона, здесь продают его футболки в образе Иисуса Христа. Его сравнивают только с Гретцки, они на одной ступеньке»
9сегодня, 14:58
«Авангард» выменял Котляревского у «Северстали» на денежную компенсацию и подписал его на 3 года. Омский клуб также получил права на Почивалова
23сегодня, 14:41
Батрак о селекции «Спартака»: «Сохранили костяк, тренера, приобрели сильных легионеров и игроков как для глубины состава, так и на перспективу. Ставлю красно-белым пятерку»
4сегодня, 14:29
Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком» на год
1сегодня, 13:40
Вячеслав Быков: «Если «Локомотив» на чемпионском параде будет без Никитина и его штаба, то это неуважение к специалистам, которые вели команду к победе!»
34сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Коваленко в футболке «Народного фронта» с надписью «Команда Путина» встретился с детьми-хоккеистами в Орле. Говорили о патриотизме и ценностях спорта
559 минут назадФото
Агент Кузнецова о слухах про переговоры с «Ак Барсом»: «Это все инсинуации. Наша политика не меняется, ничего нового нет»
3сегодня, 18:13
Нападающая «Сахалина» Братищева считает, что нужно ломать стереотип о хоккее как чисто мужском виде спорта: «У женщин нет таких силовых приемов, но мы тоже можем придумывать нестандартные решения»
сегодня, 17:59
Директор клуба «СКА-Звезда» Солянкин: «Плохо, когда главная команда СКА выдергивает звездочек из других команд. Это ослабляет интерес ребят и конкуренцию»
сегодня, 17:45
Билялетдинов о создании команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор»: «Это целиком и полностью дело Ротенберга. Как я понял, он сам нашел финансирование – это сродни подвигу»
4сегодня, 15:55
«Баффало» продлил контракт с вратарем Леви на 2 года. Кэпхит – 812 500 долларов
6сегодня, 15:30
Слепышев подписал пробный контракт с «Динамо»
1сегодня, 15:17
Фукале о минском «Динамо»: «Готов к новому вызову в карьере. Рад возможности присоединиться к классной команде, у которой отличная арена в прекрасном городе»
2сегодня, 14:49
Кирилл Сафронов: «Ткачев – один из лучших игроков КХЛ. Когда шайба у него, это всегда опасный момент. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга»
1сегодня, 14:16
Директор «Нефтехимика»: «Хафизуллин – универсальный защитник с огромным опытом. Он усилит нашу защитную линию с точки зрения созидания»
сегодня, 14:05