Рябыкин о работе с видео: «У нас много ругают тренеров из Северной Америки. Но детальные разборы в КХЛ во многом привнесли именно они. У Хартли это было требованием»

Дмитрий Рябыкин сказал, что канадские тренеры ввели в КХЛ моду работать с видео.

– Не секрет, что не всех игроков делают счастливыми детальные видеопросмотры каких-то ключевых моментов матчей. Помню, что и меня, когда играл, например, в «Авангарде », много видео иногда раздражало.

Поэтому комментарии того же Егора Яковлева не удивляют – обычная для игроков история. Он никогда не молчал. У нас возникало обсуждение того, что мы смотрим много видео.

– Сейчас вас видеоразборы не раздражают?

– Ну конечно. Я считаю, что такая работа с видео может улучшить показатели игрока и пятерки как минимум на пять-десять процентов. То есть и команда наберет на пять-десять очков больше, а это очень существенная разница.

Очень большое внимание такой работе уделял в «Авангарде» Боб Хартли , особенно в обороне, детальное изучение видео было его требованием.

Прогресс Шарипзянова, Чистякова , Гуляева и других защитников связываю именно с этой деталью. Не случайно тот же Шарипзянов до сих пор просит у видео-тренеров специальный разбор каких-то моментов.

Вообще у нас много ругают североамериканских тренеров. Но факт в том, что детальный разбор видео в российский хоккей во многом привнесли именно они, – сказал бывший тренер «Авангарда».