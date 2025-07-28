Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»
Александр Кожевников подвел итоги истории ухода Владимира Ткачева из «Авангарда».
– Александр Викторович, неделя прошла под знаком завершения омской эпопеи Владимира Ткачева?
– Знаете, про «Авангард» уже все сказано – и слишком много. Выгнали своего воспитанника – но при этом на примерно такие же деньги взяли товарища Потуральски. Все как обычно, заезженная тема, не хочу повторяться.
Для меня в этой истории самое главное, чтобы Сибирь не разочаровалась и не потеряла свой хоккейный дух. В Омске есть тысячи мальчишек, которые обожают наш вид спорта и ходят в том числе на арену моего имени.
Они – молодцы и должны продолжать это делать, несмотря на то, как обошлись с их земляком и кумиром, на котором они растут, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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