Кожевников об «Авангарде»: «Все уже сказано. Выгнали своего воспитанника Ткачева – но при этом на те же деньги взяли товарища Потуральски. Главное, чтобы Сибирь не потеряла хоккейный дух»

Александр Кожевников подвел итоги истории ухода Владимира Ткачева из «Авангарда».

– Александр Викторович, неделя прошла под знаком завершения омской эпопеи Владимира Ткачева?

– Знаете, про «Авангард » уже все сказано – и слишком много. Выгнали своего воспитанника – но при этом на примерно такие же деньги взяли товарища Потуральски . Все как обычно, заезженная тема, не хочу повторяться.

Для меня в этой истории самое главное, чтобы Сибирь не разочаровалась и не потеряла свой хоккейный дух. В Омске есть тысячи мальчишек, которые обожают наш вид спорта и ходят в том числе на арену моего имени.

Они – молодцы и должны продолжать это делать, несмотря на то, как обошлись с их земляком и кумиром, на котором они растут, – сказал двукратный олимпийский чемпион.