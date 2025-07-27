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  • Василий Каменев: «С уходом Ротенберга в СКА идет радикальная смена курса. Но проблема, которая была, останется: когда такие большие преобразования, сразу показать результат тяжело»
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Василий Каменев: «С уходом Ротенберга в СКА идет радикальная смена курса. Но проблема, которая была, останется: когда такие большие преобразования, сразу показать результат тяжело»

Василий Каменев высказался об изменениях в составе СКА.

– С уходом Романа Ротенберга в СКА идет перестройка и команды, и клуба. Процессы – глобальные, радикальная смена курса и состава. Пришли в руководство СКА новые люди – они видят развитие клуба по-другому. Правильно это или нет, сезон покажет.

Но все равно останется проблема, которая была: когда такие большие преобразования, тяжело сразу показать результат. Раньше СКА тоже менялся в межсезонье заметно, но сейчас изменения носят радикальный характер.

– У вас в голове новый состав СКА вырисовывается, с учетом тех приобретений, которые были сделаны?

– Вообще ничего не вырисовывается. Взяли трех североамериканских защитников – Мерфи, Меннела, Филлипса. Наверняка две оставшиеся легионерские позиции заполнят. Кто будет определять игру, сказать трудно.

Надо ждать приобретений. И привыкать к переменам, которые произошли. Для меня много неожиданного. Например, поменяли название дочерней команды «СКА-Нева» – теперь она снова называется «СКА-ВМФ». Какая в этом необходимость? «Моряки», что ли, пролоббировали? Или в честь праздника Военно-морского флота?

Смена клубной эмблемы разве поможет армейцам одерживать больше побед? Я только рад буду. Не думаю, что эти вещи как-то связаны. Но, раз СКА идет на эти реформы, тратит деньги, в том числе на то, чтобы пристроить игроков в другие клубы, значит, ему это нужно.

– Площадку для проведения домашних матчей тоже поменяли.

– Это как раз я поддерживаю. Рядом с Ледовым дворцом, где будет играть СКА, – «Хоккейный город», база команды, там удобно проводить сборы, тренироваться. Тут все логично.

«СКА-Арена» – шикарный стадион, но, как выяснилось, слишком дорогой для армейского клуба. Приведут ли к успеху другие изменения, в том числе в составе команды, скоро увидим, – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев. 

СКА отдает игроков с доплатой и получает ноунеймов. Что происходит?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoИгорь Ларионов
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoРоман Ротенберг
logoМаркус Филлипс
logoСКА-ВМФ
СКА-Арена
logoКХЛ
logoТревор Мерфи
logoБреннан Менелл
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