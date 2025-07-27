Черкас о новом логотипе СКА: «Вау», экстраординарности я не увидел. Это попытка отстраниться от прошлого? А зачем? Без него нет будущего»

Сергей Черкас оценил новую эмблему СКА.

«Честно говоря, не совсем понял новый логотип . Старый был неплохой, проблем не было. Не понял я изюминку нового логотипа.

Старый был хорош, мы все к нему привыкли, это уже бренд. А сейчас что-то новое. Какой-то новой вещи, какой-то экстраординарности, какого-то «вау» я не увидел.

Это попытка отстраниться от прошлого? А зачем отстраняться от прошлого? Без него нет будущего. Ведь в прошлом тоже было много хорошего. Зачем от него отстраняться?

Было очень много сделано, чтобы СКА превратился в топ-клуб. И менять логотип, потому что какой-то один сезон пошел не так. Так выводы не делают. У нас привыкли видеть лишь плохое, хорошего стараются не замечать», – сказал бывший главный тренер СКА Сергей Черкас.