СКА поздравил с Днем ВМФ: «Флот – гордость России, для Петербурга этот праздник всегда особенный. Ясного горизонта, пусть ветер будет только попутным!»
СКА поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.
«У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь – славный» © (цитата адмирала Павла Нахимова – Спортс”).
С Днем Военно-морского флота всех, для кого море – стихия души, путь чести и символ настоящей свободы!
Российский флот – гордость страны, а для Санкт-Петербурга этот праздник всегда особенный. Ясного горизонта, отличной службы, и пусть ветер будет только попутным!» – говорится в сообщении СКА.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал СКА
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