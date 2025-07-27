СКА поздравил с Днем ВМФ: «Флот – гордость России, для Петербурга этот праздник всегда особенный. Ясного горизонта, пусть ветер будет только попутным!»

СКА поздравил россиян с Днем Военно-морского флота.

«У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь – славный» © (цитата адмирала Павла Нахимова – Спортс”).

С Днем Военно-морского флота всех, для кого море – стихия души, путь чести и символ настоящей свободы!

Российский флот – гордость страны, а для Санкт-Петербурга этот праздник всегда особенный. Ясного горизонта, отличной службы, и пусть ветер будет только попутным!» – говорится в сообщении СКА .